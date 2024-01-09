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Власти повысили взносы на капремонт в Алтайском крае

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В Минстрое объясняли, что прошлый уровень не позволял проводить программу капитального ремонта зданий в полном объеме

Власти повысили взносы на капремонт в Алтайском крае

Фото: sgd22.ru

С 1 января 2024 года в Алтайском крае выросли взносы на капремонт. Соответствующее постановление правительства региона еще 25 декабря подписал губернатор Виктор Томенко.

Согласно документу, взносы на капремонт для собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах вырастут с 1,26 до 1,55 рубля за квадратный метр общей площади помещения. Жители кирпичных, монолитных, блочных и панельных домов до четырех этажей включительно будут платить за капремонт по 11,32 рубля с квадратного метра вместо 9,92 рубля до повышения. Жители многоквартирных домов в пять этажей и выше станут платить по 10,18 рубля за квадратный метр вместо прежних 8,92.

Напомним, что ранее в Минстрое Алтайского края объясняли, что наиболее существенной проблемой для программы капремонта является нехватка денег. Предыдущий размер установленного взноса не обеспечивал достаточного финансирования проведения работ. В результате наиболее дорогостоящие мероприятия приходилось переносить на год вперед. Единственный способ сократить необеспеченность программы – систематически индексировать минимальные взносы.

город Горняк

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