Максим Тесли Фото: inst/maxim_tesli *

Предполагается, что артиста за появление обнаженным на сцене могут привлечь к административной ответственности. По предварительным данным, певца уже задержали

Участник группы “Щенки” Максим Тесли вышел на сцену в одном носке во время выступления в Санкт-Петербурге 7 января. Власти обратили внимание на такой перформанс и призвали проверить артиста, сообщает “Российская газета”.

По информации Telegram-канала Baza, артиста задержали во время вылета в Екатеринбург в Пулково в Санкт-Петербурге. Предварительно, он хотел улететь оттуда в Казахстан.

Как сообщают Telegram-каналы, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову по факту появления Тесли на сцене обнаженным. Кроме того, действиями 37-летнего солиста заинтересовались сотрудники Центра по противодействию экстремизму, передает “Фонтанка.ру”.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свою очередь назвала Тесли подражателем рэпера Vacio, который появился в таком же виде на “голой” вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда