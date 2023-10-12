Пенсии. Выплаты Фото: вести35.рф

В 2025 году в России планируют провести индексацию пенсий дважды – зимой и летом. Прожиточный минимум тоже поднимут – на 9,5%

В России собираются начать индексировать пенсии дважды в год. Правда, это произойдет не в следующем году, а в 2025-м, пишет ТАСС со ссылкой на председателя фонда Социального фонда Сергея Чиркова.

Пенсии в 2025 году планируют проиндексировать два раза:

1 февраля – по уровню инфляции;

1 августа – по уровню доходов бюджета Социального фонда России.

А в 2024 году индексация страховых пенсий произойдет 1 января и составит 7,5%.

По словам министра финансов Антона Силуанова, российские пенсионеры в 2024 году в среднем будут получать более 23,2 тысяч рублей в месяц. На увеличение пенсии потратят около 600 млрд рублей.

Кроме того, в ближайшие три года пенсионерам планируют поднять прожиточный минимум. В 2024 году его увеличат на 7,5%, в 2025 году – на 9,5% и в 2026 году – на 10,3%. Сейчас федеральный прожиточный минимум равен 12,4 тысячам рублей.

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