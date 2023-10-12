Власти рассказали о планах дважды проиндексировать пенсию: подробности
Пенсии. Выплаты Фото: вести35.рф
В 2025 году в России планируют провести индексацию пенсий дважды – зимой и летом. Прожиточный минимум тоже поднимут – на 9,5%
В России собираются начать индексировать пенсии дважды в год. Правда, это произойдет не в следующем году, а в 2025-м, пишет ТАСС со ссылкой на председателя фонда Социального фонда Сергея Чиркова.
Пенсии в 2025 году планируют проиндексировать два раза:
- 1 февраля – по уровню инфляции;
- 1 августа – по уровню доходов бюджета Социального фонда России.
А в 2024 году индексация страховых пенсий произойдет 1 января и составит 7,5%.
По словам министра финансов Антона Силуанова, российские пенсионеры в 2024 году в среднем будут получать более 23,2 тысяч рублей в месяц. На увеличение пенсии потратят около 600 млрд рублей.
Кроме того, в ближайшие три года пенсионерам планируют поднять прожиточный минимум. В 2024 году его увеличат на 7,5%, в 2025 году – на 9,5% и в 2026 году – на 10,3%. Сейчас федеральный прожиточный минимум равен 12,4 тысячам рублей.
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