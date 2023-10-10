Власти Румынии “закрыли рот” Зеленскому. Народ мгновенно поддержал: “Нечего делать”

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10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Парламент Румынии отменил выступление украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Бухарест. Народ такое решение поддержал мгновенно: “Этому отморозку здесь нечего делать”. Пишет Царьград.

По данным румынских СМИ, против выступления Зеленского высказались некоторые парламентарии. Например, депутат Джордже Симион поместил в соцсетях пост, в котором иронизирует над ситуацией, и над Зеленским в частности.

“С болью в сердце мы сообщаем, что храбрый украинский президент Владимир Зелинский не придёт сегодня в румынский парламент”, – написал он.

Подписчики парламентария тут же добавили, что “этому отморозку здесь нечего делать”.

Сами журналисты предполагают, что причин такого решения может быть две – “ради безопасности” и из-за негативной реакции общества на Зеленского.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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