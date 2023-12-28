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Власти заявили, что цены на куриные яйца стабилизируются в начале 2024 года

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Власти заявили, что цены на куриные яйца стабилизируются в начале 2024 года

Куриные яйца Фото: unsplash.com

На следующий год прогнозируют не только снижение цен на куриные яйца, но и рост производства на 550 млн штук. При этом известно, что в этом году оно упало на 700 млн

Дефицита яиц в России нет, рынок обеспечен продуктом. Цены на него стабилизируются после Нового года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости.

“…С учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок рынок более чем полностью обеспечен яйцом”, – сказала она.

Абрамченко объяснила повышение цен на яйца ростом потребления на 1,8 млрд штук и вспышками птичьего гриппа. Так, производство в этом году упало на 700 млн штук.

Для стабилизации ситуации на рынке правительство достигло договоренности с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц об оперативном наращивании объемов производства. Минсельхоз в свою очередь настроил механизм их поддержки.

“Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук”, – прогнозирует Абрамченко.

Ранее рост цен на яйца объяснила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, их подорожание обосновано высоким спросом, который опережает возможности предложения.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что цены на куриные яйца могут снизиться после Нового года. Однако сейчас они все еще продолжают понемногу расти.Так, за неделю с 12 по 18 декабря цены на продукт выросли в среднем на 4,6%. В различных субъектах России наблюдался уровень роста цен от 0,1 до 14,4%.

Взято отсюда

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