реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Власти: зарплата в крупных и средних организациях Барнаула выросла на 34%

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Власти: зарплата в крупных и средних организациях Барнаула выросла на 34%

Заседание городской трехсторонней комиссии Фото: barnaul.org

Согласно данным городской администрации, по итогам прошедших трех лет зарплата работников крупных и средних организаций превысила 55 тысяч рублей

Рост заработной платы работников крупных и средних организаций Барнаула за три года составил 34%, сообщил в ходе заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава краевой столицы Вячеслав Франк.

“Основным итогом прошедшего трехлетнего периода можно считать повышение заработной платы работников крупных и средних организаций на 34,0% (с 38 723 руб. до 55 891 руб.). Также удалось обеспечить снижение производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом на 10%”, – цитирует градоначальника пресс-центр мэрии.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Спорт

Сибирское первенство по тхэквондо прошло в Барнауле

24.01.2024

 Авто и дороги

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

24.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

24.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске семья чуть не погибла в горящем доме: посмотрите, что там творилось

24.01.2024

 Новости Алтай

В России перестал открываться YouTube. У части зрителей «лег» сайт и не грузятся видео

24.01.2024

 Новости Алтай

«Это бич современного мира». В России выросло число людей с ожирением — как с ним бороться

24.01.2024

 Новости Алтай

В Сети стало популярным мороженое из снега. Разбираемся с врачами, можно ли его есть

24.01.2024

 Новости Алтай

«Они умны, страшны и крайне опасны»: в России волки стали нападать на людей, есть жертвы. Эксперты советуют, как спасаться

24.01.2024

 Новости Алтай

Морозят молоко, хранят чеснок в масле и лакомятся икрой: разглядываем холодильники российских пенсионеров

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске