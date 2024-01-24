Заседание городской трехсторонней комиссии Фото: barnaul.org

Согласно данным городской администрации, по итогам прошедших трех лет зарплата работников крупных и средних организаций превысила 55 тысяч рублей

Рост заработной платы работников крупных и средних организаций Барнаула за три года составил 34%, сообщил в ходе заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава краевой столицы Вячеслав Франк.

“Основным итогом прошедшего трехлетнего периода можно считать повышение заработной платы работников крупных и средних организаций на 34,0% (с 38 723 руб. до 55 891 руб.). Также удалось обеспечить снижение производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом на 10%”, – цитирует градоначальника пресс-центр мэрии.

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