Кресло руководителя. Назначение. Вакансия Фото: pexels

Надзорное ведомство разбирается с сомнительными кадровыми перестановками, которые произошли в сельсовете, и уже подало в суд

Алтайская прокуратура вмешалась в “подозрительную” ситуацию, которая возникла в администрации Чепошского сельского поселения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, ранее депутаты отправили в отставку главу поселения Лидию Прадед. Однако она вновь победила на выборах, но все же была вынуждена покинуть свой пост, так как 8 февраля вступил в силу приговор по уголовному делу, согласно которому ее признали виновной в махинациях с землей.

Зная об этом, 7 февраля, она приняла на работу в администрацию на должность юриста учредителя одной из компаний Игоря Марчинскаса, пишут “Новости Горного Алтая”.

Когда приговор в отношении Прадед вступил в силу, она сложила полномочия, а преемником назначила Марчинскаса. Последний в свою очередь сделал чиновницу своим юристом “с весьма широкими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями”.

Прокуратура заинтересовалась историей и направила заявление в суд с требованием признать незаконными эти кадровые решения. В итоге суд запретил ответчикам совершать любые сделки по распоряжению муниципальным имуществом, а также действия по распоряжению денежными средствами местного бюджета.

Напомним, в августе 2021 года в селе Чепош глава от имени администрации поселения заключила со своей родной сестрой договор купли-продажи земельного участка площадью более 53 кв. м. Рыночная стоимость участка, находящегося в распоряжении районной администрации, превышала 4 млн рублей, а сестра главы поселения заплатила за него всего 12,7 тысячи. Прадед свою вину отрицала, но суд учел собранные доказательства и признал ее виновной.

В 2022 году сельские депутаты отстранили Лидию Прадед от должности, но в сентябре она вновь была с заметным преимуществом избрана главой поселения.

Чиновница получила штраф в размере 200 тысяч рублей и потеряла право работать в госорганах на два года из-за превышения должностных полномочий.

Взято отсюда