реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Властям алтайского села запретили распоряжаться деньгами и казенным имуществом

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Властям алтайского села запретили распоряжаться деньгами и казенным имуществом

Кресло руководителя. Назначение. Вакансия Фото: pexels

Надзорное ведомство разбирается с сомнительными кадровыми перестановками, которые произошли в сельсовете, и уже подало в суд

Алтайская прокуратура вмешалась в “подозрительную” ситуацию, которая возникла в администрации Чепошского сельского поселения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, ранее депутаты отправили в отставку главу поселения Лидию Прадед. Однако она вновь победила на выборах, но все же была вынуждена покинуть свой пост, так как 8 февраля вступил в силу приговор по уголовному делу, согласно которому ее признали виновной в махинациях с землей.

Зная об этом, 7 февраля, она приняла на работу в администрацию на должность юриста учредителя одной из компаний Игоря Марчинскаса, пишут “Новости Горного Алтая”.

Когда приговор в отношении Прадед вступил в силу, она сложила полномочия, а преемником назначила Марчинскаса. Последний в свою очередь сделал чиновницу своим юристом “с весьма широкими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями”.

Прокуратура заинтересовалась историей и направила заявление в суд с требованием признать незаконными эти кадровые решения. В итоге суд запретил ответчикам совершать любые сделки по распоряжению муниципальным имуществом, а также действия по распоряжению денежными средствами местного бюджета.

Напомним, в августе 2021 года в селе Чепош глава от имени администрации поселения заключила со своей родной сестрой договор купли-продажи земельного участка площадью более 53 кв. м. Рыночная стоимость участка, находящегося в распоряжении районной администрации, превышала 4 млн рублей, а сестра главы поселения заплатила за него всего 12,7 тысячи. Прадед свою вину отрицала, но суд учел собранные доказательства и признал ее виновной.

В 2022 году сельские депутаты отстранили Лидию Прадед от должности, но в сентябре она вновь была с заметным преимуществом избрана главой поселения.

Чиновница получила штраф в размере 200 тысяч рублей и потеряла право работать в госорганах на два года из-за превышения должностных полномочий.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
95-летний юбилей отметила жительница Ленинского района Барнаула Вера Митрофановна Сергеева

95-летний юбилей отметила жительница Ленинского района Барнаула Вера Митрофановна…

Вера Митрофановна родилась в г. Ульяновске. В 30-е годы их…

Еврокомиссия впервые в текущем году перевела транш помощи Украине

Еврокомиссия впервые в текущем году перевела транш помощи Украине

Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине,…

“Причина на виду”. Почему Блинкен заблокировал заявление G7 по России

“Причина на виду”. Почему Блинкен заблокировал заявление G7 по…

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал принятие странами G7 заявления…

Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

Российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских вооруженных формирований село…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp