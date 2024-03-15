Выборы президента 2024 Фото: Олег Укладов

По данным ЦИК РФ, по итогам первого дня голосования испорчены около сотни бюллетеней. Однако это никак не повлияет на результаты выборов

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что несколько случаев порчи урн для голосования не повлияет на результаты выборов, сообщает ТАСС.

По его словам, испорчены лишь порядка 100-150 бюллетеней.

“У нас сейчас (около 16:00 мск – прим. ТАСС) явка 23,9%, проголосовали около 27 млн человек. Бюллетеней испортили – у нас порядка 10 случаев, – может, 100-150 [штук]. Чего добились? Ничего не добились. Только уголовные дела против 10 возбудят, и какие-то мерзопакостные будут ручки потирать, что они чего-то сделали. Да ничего они не сделали”, – сказал Булаев.

Булаев добавил, что влияние таких инцидентов на выборы “нулевое”.

“Влияние на выборы нулевое, даже минусовое. На результат выборов это вообще никак не влияет”, – добавил он.

Взято отсюда