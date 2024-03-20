Вместо книг модные журналы. Как стать моделью мирового уровня

В минувшие выходные ТРК «Воскресенье» в Бийске стал местом притяжение для Fashion события. Ведь на протяжении 2 часов для гостей были продемонстрированы образы на новый весенний сезон. Помимо показа модных коллекций эксперты рассказали про моду и что, в этом сезоне будет модно. Существует ли индустрия моды, корреспондент «Алтайской правды» поговорил с Ольгой Пономаревой.

– Есть мнение, что в регионах не развита модная индустрия к примеру нет такой платежеспособности. Что вы думаете об этом?

– В России модная индустрия платежеспособна только в Москве, в регионах это по большой части как хобби. Но так как, все модели из регионов и смысл в том, чтоб помочь вырваться в Москву или Милан». И мы как бы, проводник в мир большой моды.

Каждая девушка с раннего возраста, мечтает оказаться на обложке модного глянцевого журнала. Например, Ольга Пономарева уже успела пройтись по подиуму в Милане, Нью-Йорке и в Москве. И даже несколько месяцев жила в зарубежных странах. Но больше всего ей нравится жизнь в Бийске.

Фото: Максим Пономаренко

– Я очень люблю свой город и мне с детства хотелось сделать его ещё лучше и красивее. Для меня здесь открыты все двери и мне это очень нравится. И я хочу всё своё время посвятить на реализацию и улучшение родного города.

Не секрет, что каждая модель выходя на подиум испытывает волнение и стресс. Как рассказала, Ольга во время одного из показов случился настоящий фурор. Практически каждый кто выходил на подиум падал, а всё из-за того, что на подиуме было очень скользко из-за случайно разлитого масла.

Жизнь по подиуму

– Вы из маленького города Бийска, как вам удалось пробиться в Милан и Нью-Йорк, ведь не каждому это удаётся?

– Всё решают связи. Я человек публичный и очень люблю знакомиться, общаться. И я постоянно слежу за журналами, магазинами, организаторами крупных, модных показов в Москве, Милане. Удалось познакомиться и хорошо сработаться.

Фото: Максим Пономаренко

Ольга по образованию учитель русского языка и литературы. Но нашла своё призвание в индустрии моды и красоты. И ей удалось, совместить fashion индустрию и обучение. Ведь она создала свою модельную школу «NEW LOOK». Где обучает детей и взрослых быть успешными моделями. И недавно они стали участниками показа мод в Москве.

– Вы вместе с вашими моделями недавно стали участниками большого модного фешн мероприятия в Москве, как столичная публика отреагировала?

– Они обалдели, от того насколько наши модели подготовленные. С нами работал столичный хореограф и он сказал: откуда эти прекрасные люди. И когда узнали, что есть такой маленький город Бийск они конечно же, были в шоке.

– Каково быть моделью?

– Принято считать, что модель должен быть идеально красив с отличной формой. В последнее время, мода изменилась. Сейчас не редко можно встретить моделей нестандартных размеров.

– Какими качествами должен обладать человек, который мечтает выйти на подиум?

– Самые лучшие модели получаются из тех людей, которые изначально были не уверены в себе. Но при этом у них есть огромное желание доказать себе, своим знакомым, своим родителям, что они достойны стать звездой.

Фото: Максим Пономаренко

За красивой картинкой скрываются большие сложности. Так например, только на подготовку одного показа может уйти месяц, а то и больше. К сожалению бийский зритель не особо показывает свои эмоции и практически не оставляет реакции. Или наоборот слишком скептически настроен и не воспринимает это всерьез. Как и за любую работу людям вкладывающие своё творчество хотелось получать аплодисментов.

– Были ли у вас разочарование в вашей индустрии?

– Руки несмотря на это не опускаются, я хочу доказать, что независимо от места жительства каждый человек может быть и модным и стильным и красивым. И достигать успехов и несмотря на то, где он живёт в маленьком городе или большом.

Успех Ольги Пономаревой

За плечами у Ольги Пономаревой огромный багаж опыта и статуса. Так она в 2019 году вошла в топ 50 самых красивых женщин Европы и несмотря на это, остаётся простой и женственной. Хотя и признаётся, что приходится разочаровываться из-за того, что индустрия моды требует вложений и также порой приходится жертвовать собой и семьей и как сказала Ольга нет обратной отдачи. Порой приходится сталкиваться и с хейтрами которые считают, что модели получают миллионы рублей.

– В 2019 году вы вошли в топ 50 самых красивых женщин Европы, но при этом вы скромная, как вам удаётся сохранять скромность и женственность?

– По гороскопу я близнецы и я умею быть разной, могу быть строгой, доброй. У меня никогда не было звездой болезни, за любую гордыню прилетает лопатой по короне. Когда ты ставишь выше себя других, вселенная обязательно тебя накажет.

Фото: Максим Пономаренко

– Что в этом сезоне будет модно и актуально?

– В первую очередь это бело-чёрные цвета, а когда они вместе это вообще классика это будет модно всегда. Также в этом весеннем сезоне оттенки голубого и бордовые оттенки и эти цвета подойдут абсолютно всем.

Максим ПОНОМАРЕНКО

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Взято отсюда.

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