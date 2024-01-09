Женщина рассказала, как пережила переходный возраст своих мальчиков, сдачу экзаменов и трудности в школе

Зачастую мамы, как молодые, так и многодетные, задаются вопросом: как в современном мире успевать всё — и за собой ухаживать, и карьеру строить, и про саморазвитие с семьей не забывать. Кажется, что это невозможно, но завоевавшая титул Mrs. Russia Globe Виктория Московская доказывает обратное. Первого ребенка жительница Кемерова родила в 19 лет, сейчас она мама четырех сыновей. Но раннее материнство не помешало ей стать успешной телеведущей и организатором масштабных конкурсов красоты для мам. 40-летняя Виктория Московская рассказала корреспонденту NGS42.RU Валерии Городецкой, как она справлялась с самыми сложными периодами в материнстве и как продолжает и сегодня бороться за свое место под солнцем.

«Сыновья сами себе компания»

Первого сына Виктория Московская родила в 19 лет. Многие сочтут, что это рано, но сама кузбасская красотка так не считает. Женщина вспоминает, что не боялась ответственности и была уверена, что сможет построить карьеру даже с ребенком на руках. Мыслей об аборте, по словам Виктории, у нее даже не возникало.

— Я — многодетная мама, но никто даже и не скажет, что старшим детям уже больше 20 лет. Я сумела сохранить внешность, настрой и карьеру. Порой думаю: как хорошо, что родила детей в раннем возрасте. Я наслаждаюсь полноценной жизнью, да и какие защитники у меня появились сейчас, — признается наша героиня.

Средним сыновьям Московской — 14 и 16 лет. Как отмечает многодетная мама, она так и не почувствовала ужасных последствий подросткового возраста. Женщина говорит, что не стоит настраивать себя на трудности, важнее — обращать внимание на поведение и настроение ребенка, стараться чаще с ним говорить.

— Я не могу вспомнить период, когда бы я говорила: «Всё, я больше так не могу». Нужно уделять время и своему моральному состоянию. Когда ты вбухиваешь силы, а потом кричишь на детей: «Да я вам свою молодость отдала!», кому же от этого легче? Я изначально говорила, что воспитание детей должно быть в удовольствие. Вместо того чтобы поорать, если он уроки не сделал, я лучше уделю время себе. А после без нервов и криков приду проверять домашнее задание. Смысл бы я два часа стояла у него над головой и ругалась? — говорит красотка.

Как говорит Виктория, она перестала контролировать процесс выполнения домашнего задания после рождения второго ребенка — тогда старшему сыну было почти 6 лет. Многодетная мама советует давать больше свободы детям и приучать их к личной ответственности за плохие оценки в школе. К этому выводу Виктория пришла методом проб и ошибок со старшим сыном.

— Я контролировала, проверяла, как делает домашнюю работу первый ребенок. Мне кажется, это было вложено еще моими родителями в меня. Я не кричала на сына, но сидела вместе с ним и делала задания. Мы доставали энциклопедии и готовили какие-то доклады, рефераты. Уходило на это очень-очень много времени. Но позже я поняла, что таким образом отнимаю у ребенка возможность повзрослеть. Ведь он рвался не самостоятельно делать домашку, а из-под палки, — делится своим опытом женщина.

Многодетная мама признаётся, что всё равно периодами помогала детям выполнять домашнее задание. Но в итоге столкнулась с проблемой — образовательные программы часто меняются.

— То, что я выучила, можно сказать, со старшим, второму уже не подходит. Мне как-то сын второй принес двойку из школы за домашнее задание, которое мы делали вместе. Я позвонила в школу, мне сказали прийти, чтобы разобраться. Во время встречи мне учитель у доски начинает объяснять, как решается эта задача. Я с удивлением говорю: «Подождите, мы со старшим по-другому учили». Преподаватель мне рассказал, что это уже старье и появились новые методы, — рассказывает Московская.

Все сыновья Виктории — спортсмены. Кто-то занимается хоккеем, кто-то волейболом и мини-футболом. Как отмечает их мама, каждый ребенок самостоятельно выбирал, на какие дополнительные занятия пойти.

— У меня лишь со временем пришло понимание, сколько я ошибок совершила со старшим сыном. Я его сама отводила на спортивные тренировки, хотя он говорил, что ему это неинтересно, — признаётся организатор конкурсов красоты для мам в Кузбассе.

Как объясняет Виктория, с кружками и секциями она поступила в итоге точно так же, как с уроками: прислушалась к мнению детей и дала им свободу в выборе. К примеру, недавно средний сын неожиданно решил заняться музыкой. Тогда семья Виктории купила ему барабанную установку, и теперь он параллельно со спортом играет на инструменте.

— Бывают, конечно, у всех периоды, когда лень ходить на тренировки. Но нужно не забирать из секции, а просто дать ребенку отдохнуть, пропустить пару занятий. У нас вся семья, считай, в спорте сейчас. Тем более мы за городом живем, а это постоянно игры на улице, движение, — говорит Московская.

По мнению многодетной мамы, важно заинтересовать ребенка заниматься каким-либо делом самостоятельно. Легче, когда на глазах есть пример, как старший брат или сестра.

— Я иногда слушаю подруг, а у них дети за компьютерами постоянно сидят, но я такого горя не знаю. У меня сыновья сами себе компания. Когда старший приезжает домой, их не остановить, веселятся, играют, телефоны вообще не нужны, — делится женщина.

Старшему сыну Виктории сейчас 21 год, он учится на дизайнера в одном из университетов Новосибирска. Процесс сдачи экзаменов, как отмечает женщина, в их семье прошел спокойно. В 9-м и 11-м классах семья Виктории даже не нанимала репетиторов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

При этом, по словам Московской, трудности у старшего сына возникали, когда он выбирал факультеты для поступления. Почти сразу он определился, чем хочет заниматься, но не был готов к вступительным испытаниям в университетах.

— Он решил, что хочет заниматься градостроением. Там же черчение нужно, а он им никогда не интересовался. Мы наняли репетитора, он стал ходить, ему очень понравилось. Но потом выяснилось, что при поступлении в Новосибирск нужен еще и рисунок. Его это ошарашило, ведь он у меня в рисовании палка-палка-огуречик. В итоге нам повезло: в год, когда он поступал, отменили эти вступительные испытания. Поступил на бюджет, — отметила Виктория.

По словам женщины, с рисованием ее сыну всё же пришлось столкнуться на первом курсе. Парень даже хотел заплатить знакомому, чтобы он выполнял за него домашнее задание, но мама отговорила его от этой затеи.

— Он рассказывал, что, когда первый раз показал преподавателю свои художества, она на него посмотрела взглядом: «Ты вообще что тут делаешь?» Он ужасно расстроился. Я тогда ему объяснила, что нечего боятся и лучше сделать так, как можешь. Признать свои слабые стороны — это первый шаг к тому, чтобы чему-нибудь научиться. Прислушался, пострадал, зато сейчас шикарно рисует, — говорит многодетная мама.

Второй сын Московской сдавал экзамены, когда поступал в английскую школу в Санкт-Петербурге. Женщине пришлось отпустить ребенка в другой город в 12-летнем возрасте, и это, по ее словам, был один из самых трудных периодов в материнстве.

— Он с 12 лет говорил: «Мам, я так хочу в Питер к бабушке». Сначала пошла поговорить с директором кемеровской школы. Она предупредила, что отпускать ребенка в таком возрасте от себя опасно. Вдруг бабушка недосмотрит, сын попадет в плохую компанию и начнет чудить. Я к ней прислушалась, но решила поговорить с сыном, — рассказывает Виктория.

Сын уверял, что в новом городе будет заниматься лишь учебой под присмотром родных. Тогда Виктория решила попробовать перевести сына на год в школу Санкт-Петербурга, но при первой же проблеме забрать его обратно. Взгляд семьи Московской почти сразу упал на учреждение с уклоном на английский язык, куда сложно попасть без экзаменов.

— Мама нас с сестрой в детстве отправила учиться в Лондон, и мне всегда нравился европейский тип обучения: без парт и стульев. Но в той школе необходимо было знание английского, ведь некоторые дисциплины ведутся именно на нем. Славик испугался, но всё равно пошел на собеседование. А там учительница английского языка начала заваливать его вопросами, пытаться с ним разговаривать. Сын от страха говорил лишь «окей-окей». Преподаватель посмотрела на него, посмеялась и спросила, точно ли он хочет здесь учиться. Он утвердительно ответил. Учительница неожиданно выдала: «Воля случая, конечно, но я почему-то ему верю», — говорит наша героиня.

В этом учебном году 16-летний парень перешел в 10-й класс и теперь свободно говорит на английском языке. Плохие компании в итоге обошли его стороной. В следующем году — выпуск и пока пугающие экзамены. Многодетная мама уверена, что сложностей с их сдачей у ее сына не будет.

— Мне нравится, что у меня сыновей не сломишь и не испугаешь. А если происходит что-то страшное, то в любом случае есть свой тыл — мама и папа, — говорит горожанка.

«Кажется, что рожу и жизнь закончится в пеленках»

Чуть больше года назад Виктория Московская завоевала титул Mrs. Russia Globe в конкурсе красоты и материнства «Миссис Россия», финал которого проходил в Москве. Сейчас она временно прекратила участие в подобных конкурсах, но продолжает выступать региональным представителем «Миссис Россия» и организовывать мероприятия для мам. В следующем году конкурс в Кузбассе отметит юбилей, и победительница, которую жюри определит весной, заберет 10-ю по счету корону.

Получив признание как самая красивая и талантливая мама Кузбасса, Московская решила покорять новую сферу и стала телеведущей в утренней программе на местном канале.

— Для меня это большой эксперимент. Как так получилось? Мне предложили сначала провести прямой эфир по вопросам жителей Кузбасса с Сергеем Цивилевым. Меня, не умеющей плавать, будто в озеро бросили, но я выплыла. Всё получилось на высшем уровне. Позже я участвовала в программе «Фобия», где мы прошли, по-моему, пять этапов и боролись со своими страхами. И после него мне предложили стать телеведущей. Конечно, я была за, — вспоминает красотка.

Параллельно Виктория развивает личные страницы в социальных сетях и недавно получила официальный статус — блогер Кузбасса. По словам многодетной мамы, она смогла стать успешной в первую очередь за счет любви к себе. Она не хотела сидеть дома в ожидании, когда все дети повзрослеют. А конкурсы красоты, в которых Виктория участвовала, помогли ей полностью изменить обстановку, отношение к себе и окружение.

Как отмечает Московская, многодетные женщины с головой погружаются в материнство и замужество, зачастую забывая ухаживать за собой. Конкурсы красоты помогают им вспомнить, что они в первую очередь талантливые, умные и красивые женщины. И, кстати, ее саму муж-бизнесмен во всем поддерживает.

Виктория говорит, что как опытный организатор конкурсов красоты отмечает, что молодые мамы отличаются от многодетных только количеством страхов.

— У молодых мам первый страх — это нереализованность. Кажется, что рожу ребенка, засяду дома и жизнь закончится в пеленках и распашонках. Из-за этого у многих возникает мысль, что сначала надо встать на ноги. На этом материнство и заканчивается, так как после много лет мы уже откладываем эту тему в долгий ящик. Хотя я уверена, что если у девушки изначально есть женская мудрость и правильное видение материнства, то она сможет встать на ноги и с ребенком. Появился у тебя малыш, неужели ты будешь говорить: «Ой, блин, мне сложно, я не могу», — рассуждает телеведущая.

Главный совет, который Виктория может дать мамам Кузбасса — это не бояться, в том числе не страшиться реализовывать свои амбиции. Ведь дети, по словам красотки, всегда смотрят на родителей как на личный пример. У активной и целеустремленной мамы будут такие же и дети.

— Мне кажется, я вам рассказываю и такая идеальная картинка строится. Конечно, какие-то конфликтные моменты бывают: кричим и ругаемся. Но агрессии у нас в семье нет, в том числе среди детей, несмотря на разницу в возрасте, — говорит Виктория Московская.

Подробнее узнать о жизни и семье Mrs. Russia Globe можно в нашем интервью, в котором среди прочего женщина рассказала, как попала на конкурс красоты и что об этом деле думает ее супруг.

Взято Источник

09.01.2024