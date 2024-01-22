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Вместо Шанель: бийчане заметили в магазинах “алтайский” парфюм

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Вместо Шанель: бийчане заметили в магазинах "алтайский" парфюм

В “алтайский” аромат вошли запахи моря, грейпфрута и ананаса

Западные санкции сказались на привычном выборе потребителей, заставив их открывать для себя новые бренды. Например, после ухода с российского рынка мировых производителей в области парфюмерии их место занимают отечественные бренды. 

Так, сеть магазинов косметики и парфюмерии запустила собственную линейку ароматов, которыми, по мнению производителя, обладают города и регионы России. Так, на полках магазина бийчане заметили парфюмерную воду с запахом Алтая. 

Как указано в аннотации к аромату, его верхние ноты представляют запахи грейпфрута, моря, агрестика и специй, ноты сердца – ревень, ананас, ирис и кедр, а базовые ноты – пачули, ветивер, сандал, ладан. 

Отзывы на аромат, кстати, положительные. Покупатели отмечают, что вода действительно “пахнет Алтаем”, а также в равной степени подходит и мужчинам, и женщинам. К тому же по сравнению с ушедшими западными брендами отечественный парфюм отличается доступной ценой – около 2 тыс. руб. за 100 мл. 

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Взято отсюда

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