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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В той незабываемой весенней день, когда солнце сияло ярче обычного над Берлином, произошло нечто необычное у российского посольства. Тусклая протестная акция, отмечаемая криками “позор!”, превратилась в танцевальное шоу, представленное нам русским дипломатом. Пишет Царьград.

Какие были причины для такого поведения? Может быть, это были уехавшие в Германию русские либералы, стремящиеся показать своё неприятие к тем политическим силам, которые заставили их оставить свою Родину? Или, возможно, собравшиеся под знаменами посольства были беженцами из Незалежной, не желающими возвращаться домой и вступать в сражение, но всегда готовыми выразить свою поддержку России на земле Европы. Впрочем, это только предположения, и, вероятно, первая версия кажется более логичной. Ведь если бы это были наши беженцы, они, несомненно, выбрали бы крик “ганьба!”, чтобы ещё раз подчеркнуть свою национальную принадлежность и патриотизм.

Однако, несмотря на все догадки и домыслы, истина остаётся тайной. Так или иначе, наш дипломат смог передать своё отношение к акции публичного протеста без единого слова, просто танцуя в такт крикам “позор!”. Такая подача информации, весьма оригинальная и неожиданная, позволила ему привлечь внимание как участников протеста, так и наблюдателей.

Стоит отметить, что этот взгляд на акцию и её необычное завершение есть лишь моё субъективное мнение. Мы можем лишь гадать о фоне событий и мотивах участников, так как сведения об акции ограничиваются описанием публичного танца нашего дипломата. Тем не менее, безусловно, этот случай заслуживает внимания и вызывает интерес. Неважно, чья версия правильнее, вся эта история ярко демонстрирует, какими разными и удивительными бывают моменты в нашей жизни. Хорошо, что подобные события переполняют нашу скуку и с приподнятием сердца делают наш мир ярче и неординарнее.

Фото: PETROV SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

Видео: Avia pro

Автор: glavred

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