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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, ВСУ могут попытаться осуществить «последний рывок» в строну Азовского моря, с последующим расширением прорыва в направлении Крыма. Также не исключены и отвлекающие удары в направлении Артемовска. Пишет Военное Дело.

«Зеленский, видимо, говорит о „последнем периоде войны“ из-за провала контрнаступления: он готовится к капитуляции и пытается шантажировать этим Запад. Вероятно, Украина собирается совершить последний рывок осенью, но он тоже будет катастрофичным», цитирует эксперта издание «Лента.ру».

Поэтому Литовкин считает, что российскому командованию необходимо продолжить работу по полному взятию под контроль Запорожской и Херсонской областей, а также отрезать Украину от Черного моря для того, чтобы киевский режим не смог получать западное вооружение. По его словам, США и НАТО поставили ВСУ задачу отрезать сухопутный путь в Крым и украинское командовании вынуждено подчиниться, в противном случае Киев лишится западной поддержи.

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Автор: vizitka01

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