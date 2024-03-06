реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Внимание всем!: 6 марта в Барнауле будут звучать сирены и громкоговорители

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Внимание всем!: 6 марта в Барнауле будут звучать сирены и громкоговорители

Сирены Фото: barnaul.org

Во всех городах и райцентрах подадут сигнал “Внимание всем!”, который подается перед передачей основных сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении ЧС

В Алтайском крае 6 марта пройдет проверка систем оповещения. Сирены проверят и в Барнауле, напоминает администрация краевой столицы.

Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех районах города с 10.40 до 10.43. Подадут сигнал “Внимание всем!”, после этого на ТВ и радио появится сообщение “Техническая проверка” продолжительностью до одной минуты.

Услышав сигнал оповещения, гражданам следует включить телевизоры на программу 1-10 канала или FM-радиоприемники, переключив их на радиопрограмму “Радио России” (частота вещания в Барнауле – 103,4 МГц), “Авторадио” (частота вещания в Барнауле – 103,9 МГц), “Шансон” (частота вещания в Барнауле – 101,9 МГц) и прослушать сообщение.

Ранее “Толк” проводил опрос, чтобы узнать, что будут делать барнаульцы в случае настоящей тревоги.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

США и Европу обвинили в провоцировании ядерной войны

Экс-разведчик Чехии Пелз обвинил США и Европу в провоцировании ядерной…

Узнать больше

Украину назвали кладбищем для танков Abrams

Обозреватель NI Сучиу : Украина стала кладбищем для танков M1…

Узнать больше

Признанная идеальной женщиной модель Playboy вышла замуж за себя

Признанная идеальной женщиной модель Джанаина Празерес вышла замуж сама за…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp