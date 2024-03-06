Сирены Фото: barnaul.org

Во всех городах и райцентрах подадут сигнал “Внимание всем!”, который подается перед передачей основных сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении ЧС

В Алтайском крае 6 марта пройдет проверка систем оповещения. Сирены проверят и в Барнауле, напоминает администрация краевой столицы.

Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех районах города с 10.40 до 10.43. Подадут сигнал “Внимание всем!”, после этого на ТВ и радио появится сообщение “Техническая проверка” продолжительностью до одной минуты.

Услышав сигнал оповещения, гражданам следует включить телевизоры на программу 1-10 канала или FM-радиоприемники, переключив их на радиопрограмму “Радио России” (частота вещания в Барнауле – 103,4 МГц), “Авторадио” (частота вещания в Барнауле – 103,9 МГц), “Шансон” (частота вещания в Барнауле – 101,9 МГц) и прослушать сообщение.

Ранее “Толк” проводил опрос, чтобы узнать, что будут делать барнаульцы в случае настоящей тревоги.

Взято отсюда