Внимание участникам дорожного движения!

На территории Алтайского края 16–17 марта ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, метели, усиление ветра до 20 м/с, а также возможны гололедные явления.

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В связи с этим Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников движения быть предельно внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется избегать резких необдуманных маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, а также при выборе скоростного режима следует учитывать дорожные и погодные условия. В любое время суток передвигаться на машине необходимо с включенными внешними световыми приборами, в непогоду использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана или снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

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В связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

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Пешим участникам дорожного движения следует помнить, что переходить проезжую часть можно только в установленных для этого местах, убедившись в безопасности действий. При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости нужно использовать на своей одежде и одежде детей световозвращающие элементы, чтобы стать заметнее для водителей.

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Уважаемые участники дорожного движения, по возможности воздержитесь от поездок на личном автомобиле и воспользуйтесь общественным транспортом, а дальние поездки лучше перенесите на более благоприятное время.

Взято отсюда.

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