Внимание! Заморы.

С наступлением февраля–марта во многих водных объектах, находящихся под толстым ледовым покровом, возрастает угроза наступления зимних заморов – массовой гибели рыбы в результате снижения содержания кислорода в воде и разложения органических остатков.

В Алтайском крае 90% водоемов являются потенциально заморными и без своевременного проведения противозаморных, мелиоративных работ вероятность заморов практически на всех водных объектах неизбежна.

В целях сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также во избежании наступления заморов водных биологических ресурсов на закрепленных за пользователями рыболовных и рыбоводных участках организовано и продолжается проведение противозаморных и мелиоративных мероприятий. Эффективное проведение этих мероприятий должно обеспечивать сохранение и жизнеспособность водных биологических ресурсов до момента распыления льда в весенний период 2024 года.

Для предотвращения гибели рыбы делаются проруби, лунки, а также ведется расчистка льда от снега. Интенсивную аэрацию пользователи участков проводят помпами, воздушными компрессорами, насосами, а также инновационными методами – ветровыми аэрационными установками с незамерзающим валом, разработанными и используемыми ООО «Морская звезда» в Мамонтовском районе на озерах Большое Островное и Малое Островное. Данные ветровые установки за четыре года использования показали высокую эффективность. Оптимальное содержание кислорода достигается без использования традиционных энергоносителей, что значительно удешевляет и упрощает проведение противозаморных мероприятий.

По состоянию на 11.03.2024 предзаморные явления на водоемах края не наблюдались. Противозаморные мероприятия проводятся на 124 рыболовных и рыбоводных участках. На проведение необходимых противозаморных мероприятий пользователями края направлено 2 910 000 рублей.

Для увеличения объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов на водоемах края пользователями в текущем году запланировано зарыбление рыбопосадочным материалом в размере 25,7 тонн.

Пресс-служба Минприроды АК

Взято отсюда.

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