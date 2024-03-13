Вниманию абитуриентов: пересдать один из ЕГЭ разрешат уже этим летом

Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, уже в ходе приемной кампании 2024 года выпускники российских школ смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов по выбору. В Президентской академии считают, что это хороший шанс для тех, кто переволновался или получил «двойку». Кроме того, у ребят снизится психологическая нагрузка, вызванная единственным шансом сдать: возможность пересдать в случае неудачи, придаст спокойствия.

Идею дать абитуриентам шанс пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору высказал в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин. К реализации этого предложения оперативно приступил Рособрнадзор. В итоге выпускники школы смогут воспользоваться этим правом уже текущим летом: «Точно с июня этого года эта возможность у выпускников появится», – сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как уточнили в ведомстве, «Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки внести изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы предоставить возможность выпускникам пересдать один из экзаменов, а также обеспечить техническую реализацию данного предложения. Более детально схема реализации нововведения прорабатывается совместно с Минпросвещения и Минобрнауки, т.к. данный вопрос комплексный и требует синхронизации решений, принимаемых в части организации ЕГЭ, со сроками приемной кампании в вузы. Кроме того, вопрос будет проработан совместно с российскими регионами в части организационно-технологического обеспечения».

Как отмечает Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии, теперь и одна из главных «страшилок» про ЕГЭ уйдет в прошлое: не нравится результат, считаешь, что можешь лучше, пересдавай.

«ЕГЭ – объективный инструмент оценки уровня знаний и умений. Там давно уже нет «угадайки», практически отсутствуют подтвержденные случаи того, что в заданиях есть что-либо, чего нет в школьной программе. В последнее время основная волна критики ЕГЭ сосредотачивалась на «стрессе» выпускников при подготовке и формализованности процедуры – выбор предметов ЕГЭ производится до 1 февраля, – говорит Борис Илюхин. – Постепенно и проблема заблаговременного выбора предмета была почти сведена к нулю, она возникла много лет назад, когда задания надо было печатать в типографии и это делалось заранее. Теперь все распечатывается прямо в аудиториях, и выпускникам разрешили изменять выбор предметов за две недели».

Как отмечает эксперт, в пересдаче ЕГЭ есть две особенности: действительным будет последний результат (хочешь пересдать, имей в виду, что не понравившаяся оценка аннулируется, и если пересдача будет хуже, то так тому и быть). Вероятнее всего, все пересдачи будут проходить в один резервный день (конец июня – начало июля).

Вторая особенность обусловлена сроками приемной компании. Прием документов в вузах завершается 20 июля, а на проверку работ и обработку результатов необходимо около 10 дней, плюс возможность подать апелляцию о несогласии с результатом – еще несколько дней. Дополнительной инфраструктуры не потребуется – это резервные сроки основного периода. Также с начала июля, а часто раньше, большинство учителей уходит в отпуск. А учителя – это и организаторы ЕГЭ, и члены предметных комиссий по проверке работ участников.

Преподаватели Алтайского филиала Президентской академии в течение многих лет помогают школьникам подготовиться к ЕГЭ. В Академии проводятся бесплатные консультации по математике, русскому языку, литературе и обществознанию в рамках профориентационно-образовательного проекта «Школа больших возможностей». Их проводят опытные специалисты, эксперты ЕГЭ, члены государственной экзаменационной комиссии, задействованные при проведении экзамена.

«ЕГЭ – знаковая аббревиатура для любого школьника. Успех на экзамене дает возможность поступить в выбранный вуз, ставки очень высоки. Выпускники испытывают колоссальный стресс, который может негативно сказаться на результатах. Инициатива Президента смягчает эту проблему, возможность пересдать один из экзаменов добавляет уверенности школьникам. Конечно, организаторам предстоит многое сделать: согласовать сроки, порядок, пункты сдачи экзамена. Но для школьников это хорошая возможность «обрести почву под ногами» на таком важном жизненном этапе», – отметила Валентина Артюхина, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала Президентской академии, к. соц. н.

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Взято отсюда.

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