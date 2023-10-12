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Внутренний рынок-то голый. Почему в Алтайском крае развился топливный голод

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бензин, топливо, заправка Фото: unsplash.com

Часть заправок Барнаула временно закрылись из-за недостатка топлива. Но большого дефицита горючего в городе нет, чего нельзя сказать о сельских районах Алтайского края

Сначала бензин резко подорожал, а потом и вовсе исчез с некоторых заправок Барнаула, жалуются горожане. Из-за недостатка топлива несколько АЗС одной из крупных сетей временно закрылись. Эксперты отмечают: топливный дефицит не затронет краевую столицу, а вот сельские районы рискуют на время остаться без горючего. И все это на фоне новостей об ограничениях отпуска бензина в России в целом. Сушить ли баки алтайским водителям и автолюбителям, читайте в материале “Толка”.

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