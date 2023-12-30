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Во что барнаульские архитекторы хотят превратить неприметный зеленый дом на Гоголя: смотрим проект

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Эскизы показали на градостроительном совете

Во что барнаульские архитекторы хотят превратить неприметный зеленый дом на Гоголя: смотрим проект

На градостроительном совете Барнаула архитектор Владимир Золотов, руководитель «Мастерской Золотова», представил проект трехэтажного здания. Его мастер хочет построить на улице Гоголя, 77. Сейчас там кирпично-деревянная двухэтажка зеленого цвета. Здание выглядит «пожившим» и обветшалым.

Во что барнаульские архитекторы хотят превратить неприметный зеленый дом на Гоголя: смотрим проект

По данным 2ГИС, там находятся три организации. Компании «Фарт» и «Благорост» занимаются сельхозпродукцией, а «Сибирь-сервис» — кондиционерами, вентиляцией и отопительным оборудованием. Все фирмы, по информации Rusprofile, действующие. В 2ГИС здание на улице Гоголя, 77 значится как административное.

Архитектор предлагает сделать его полностью кирпичным. В целом стилистика напоминает классицизм. Одна из его характеристик — никакой вычурности. Строгость линий и простота форм. Из ярких решений Золотов выбрал только французские балконы на втором и третьем этажах. Их дополнит металлическая ковка.

Во что барнаульские архитекторы хотят превратить неприметный зеленый дом на Гоголя: смотрим проект

Цвета автор выбрал неяркие, отвечающие классицизму: терракотовый и серый. Мастер планирует комбинировать темные и светлые оттенки на западающих и выступающих элементах постройки.

Во что барнаульские архитекторы хотят превратить неприметный зеленый дом на Гоголя: смотрим проект

Архитектор предложил вариант скатной крыши. По мнению Золотова, это подчеркнет историческую ценность здания. Такое решение понравилось комиссии. Эксперты градосовета: архитекторы, депутаты и чиновники проект одобрили. Они считают, что в таком виде новое здание впишется в застройку старого центра краевой столицы.

Взято Источник
30.12.2023

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