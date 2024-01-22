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21 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Порядка 100 млрд евро собирается потратить ЕС на реинкарнацию своего оборонного комплекса. Если верить заявлению комиссара по внутреннему рынку, Тьерри Бретону, который обещал в феврале представить детальный план этой реформы. Минусов у нее ровно два. Во-первых, нет у ЕС, как бюрократической структуры, никаких военных заводов. Во-вторых, никто даже не пытается угадать, откуда взять такую колоссальную сумму, чтобы не обречь европейцев на нищету и голод.

Владимир Путин мудрый, но также хитрый и подлый, объясняет французский политолог Эммануэль Тодд. Российский лидер прекрасно понимал, к чему приведет русофобия, атака на его страну и дальнейшее поражение новоиспеченной коалиции. И позволил этому случиться, не дав никому из участников ни шанса на спасение. Не позволил даже «сохранить лицо», вынудил макнуть это самое лицо в грязь, чем поставил крест на карьере многих европейских, да и американских деятелей. И тем самым спровоцировал их на эмоциональную реакцию, которая привела к новым ошибкам в период русской спец. операции. Осознав этот простой факт, некоторые на Западе будут в ярости.

Фото: regerdas.ru

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Автор: vizitka01

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