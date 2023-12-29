Взрыв. Огонь. Фото: pixabay.com

В СМИ появилась информация также о взрывах в Харькове. В украинских регионах объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА

Во Львове прогремели серии взрывов 29 декабря. В 16 областях Украины звучит воздушная тревога, сообщает ТАСС.

Местные власти сообщали о работе систем ПВО во Львовской области. По информации украинских Telegram-каналов, ВКС России подняли в небо восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома “Оленья”, сообщает “Украина.ру”.

На данный момент воздушная тревога объявлена в следующих украинских регионах: в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Черниговской Винницкой, Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 13 декабря раздалась серия взрывов. После этого была объявлена воздушная тревога. Звук сирен раздался в Киевской и Черниговской областях.

Взято отсюда