Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону Фото: пресс-служба Кремля

В среду, 13 марта, федеральное телевидение покажет новое видеоинтервью Владимира Путина. Это уже второе крупное интервью президента за 2024 год

Владимир Путин дал большое интервью Дмитрию Киселеву, генеральному директору международной медиагруппы “Россия сегодня” и ведущему программы “Вести недели”, пишет РИА Новости. Журналист уже сделал интригующий анонс, что президент в интервью дал оценки новым угрозам Запада и расставил точки над i.

Где и во сколько смотреть интервью Путина

Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале “Россия 1” и ресурсах РИА Новости в 10.00 по московскому времени в среду, 13 марта.

Дмитрий Киселев отметил, что после послания Федеральному собранию возникло много дополнительных вопросов президенту, и Владимир Путин на них ответил.

Известно, что в интервью много внимания уделяется вопросам использования ядерного оружия:

Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, заявил Путин в интервью Киселеву. Этот тезис президента приводит РИА Новости.

Интервью Путина в 2024 году

9 февраля вышло громкое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое за первые же несколько часов посмотрели десятки миллионов человек. “Толк” опубликовал главные тезисы из нашумевшего интервью.

Взято отсюда