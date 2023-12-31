Новогоднее обращение Владимира Путина Фото: Скриншот видео

На Новый год большинство россиян слушает бой курантов и смотрит новогоднее обращение президента. Российский лидер традиционно появляется на экранах за несколько минут до полуночи

В новогоднюю ночь президент России Владимир Путин традиционно обратится к россиянам. Однако в каком формате будет снято новогоднее обращение Путина, в Кремле не сообщили.

Отвечая на вопрос о новогоднем обращении президента в 2024 году, Дмитрий Песков заявил:

“Как вы знаете, мы никогда этого не анонсируем. Не будем анонсировать и в этом году”, – цитирует представителя Кремля “Парламентская газета”.

Во сколько будет новогоднее обращение Путина? Как правило, президент выступает с телеобращением к россиянам за несколько минут до Нового года.

Чтобы точно не пропустить обращение, нужно включить один из федеральных каналов 31 декабря в 23.50.

Новогоднее обращение Путина начнется не позже 23.55.

Год назад место новогоднего обращения лидера страны впервые за много лет изменилось. Владимир Путин обратился к россиянам, находясь в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в окружении военнослужащих и участников спецоперации.

О чем будет говорить президент на этот раз, пока неизвестно.

Взято отсюда