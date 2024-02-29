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Во сколько и где смотреть послание Путина Федеральному собранию 29 февраля 2024

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Во сколько и где смотреть послание Путина Федеральному собранию 29 февраля 2024

Послание Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021 года Фото: kremlin.ru

Послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2024 году можно будет не только посмотреть на телевидении и в интернете и послушать на радио, но и бесплатно посмотреть в кинотеатрах

Уже сегодня, в последний день зимы 29 февраля, Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Рассказываем, когда и где можно будет увидеть выступление президента России.

Что за послание президента

Взято отсюда

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