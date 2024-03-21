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Во Вьетнаме прокуратура запросила казнь для женщины-организатора пирамиды

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Во Вьетнаме прокуратура запросила казнь для женщины-организатора пирамиды

Прокуратура Хошимина попросила казнить 68-летнюю бизнесвумен за пирамиду на $20

Прокуратура Хошимина запросила высшую меру наказания для 68-летней предпринимательницы Чыонг Ми Лан, которая обвиняется в крупнейшем в истории Вьетнама и Юго-Восточной Азии финансовом мошенничестве, сообщает “Коммерсантъ”.

По версии обвинения, Чыонг Ми Лан, глава девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group, организовала финансовую пирамиду, которая нанесла ущерб в размере $20 млрд, что составляет 4,9% ВВП Вьетнама.

По результатам расследования, прокуратура пришла к выводу, что Ми Лан с сообщниками с 2012 года вывели с помощью мошеннических схем более $12,46 млрд из Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), крупнейшего коммерческого банка Вьетнама.

Мошенница фактически контролировала SCB через подставные компании, выдавала незаконные кредиты фиктивным структурам, продавала фиктивные облигации банка и совершала прочие преступные операции. Общий ущерб, нанесенный банку и его вкладчикам, составил порядка $20 млрд.

Покрывать мошенничество обвиняемой удавалось с помощью высокопоставленных чиновников за взятки. Среди установленных сообщников находятся старшей инспектор Государственного банка Вьетнама, несколько бывших представителей руководства SCB и Госбанка Вьетнама.

Остальным обвиняемым грозят либо длительные сроки лишения свободы до 15 лет, либо пожизненное заключение. Все они признали свою вину, раскаялись в содеянном, кто-то даже вернул деньги.

При этом главная обвиняемая по делу о крупном мошенничестве Чыонг Ми Лан не раскаивается в содеянном и вины не признает. Прокурор запросил ей 19–20 лет за дачу взяток, 19–20 лет — за нарушение банковских нормативных актов, а также смертный приговор за растрату.

По совокупности преступлений прокуратура требует назначить мошеннице смертную казнь. Судебный процесс продлится, как ожидается, до конца весны.

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Взято отсюда

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