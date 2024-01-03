Во Владивостоке мужчина странным образом поздравил девушку с Новым годом

|
03 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Празднование Нового года едва не закончилось трагедией во Владивостоке, как пишет “Лайф”.
Пока вся страна отмечала долгожданный праздник, кто-то лежал в собственной крови на холодном полу. Весь этот кошмар попал на видео.
Кадры жестокого избиения опубликовали в одном из местных телеграм-каналов. На нём видно, что мужчина вытаскивает за волосы девушку в тамбур и с невероятной силой начинает её лупить кулаками, пока та кричит от боли и беспомощности, захлёбываясь собственной кровью.
Известно, что после произошедшего девушка оказалась в больнице, где ей диагностировали сотрясение головного мозга. Медики сообщили о поступившей в полицию, после туда нагрянули полицейские.
Фото: из открытых источников
Больше новостей: Все новости за сегодня
Горняк22