Во власихинской школе № 98 откроют новый современный корпус

На следующей неделе в селе Власиха на ул. Ракитная откроется новый корпус школы № 98, а это значит, что у детей появятся современные классы информатики, ОБЖ, актовый и спортивный залы, столовая.

По последнему слову техники

В эту школу ходят около 1400 детей, причем не только из Власихи, но и из соседнего поселка Октябрьский. Но старое здание было рассчитано на 700 человек, поэтому часть уроков проводилась в приспособленных помещениях: в музее, библиотеке. А теперь ребята смогут заниматься в новых современных классах.

По словам директора власихинской школы Татьяны Ряполовой, в 2016 году было принято решение строить новый корпус в рамках госпрограммы. Сейчас корпус полностью готов, здесь будут учиться дети с 5 по 11 класс. А начальная школа останется в старом здании.

– Мы очень рады новому корпусу, потому что получили 16 классов, оборудованных по последнему слову техники. Например, кабинетов по технологии у нас прежде не было. Теперь отдельно оборудовано все для девочек и для мальчиков. Есть столярная мастерская. Дети со школьной скамьи получат основы профессий. Родители с нетерпением ждали открытия нового корпуса. И когда строительство закончилось, они помогали нам переезжать, расставлять мебель, в общем, трудились вместе с нами, – поделилась директор.

И для спорта, и для музыки

Здесь есть чем удивить детей и взрослых. В спортивном зале электронное табло. В актовом – новые инструменты для вокально-инструментального ансамбля, в котором дети сами пишут музыку и стихи для песен.

Учитель физкультуры Василий Диринг радуется:

– В старом зале на полу было деревянное покрытие, а здесь спортивный линолеум, баскетбольные щиты, электронное табло. Мы готовы любые соревнования по волейболу и баскетболу, бадминтону и футболу принять у себя. Я веду секцию по баскетболу, у нас несколько команд разных возрастов. Еще настольным теннисом дети занимаются. Теперь новый спортзал – это самая востребованная площадка в школе.

Преподаватель ОБЖ и по совместительству руководитель школьного вокально-инструментального ансамбля Николай Лебедев сообщил, что ребята в школе творческие, поэтому ансамбль участвует во всех краевых и городских конкурсах, занимает призовые места. Сейчас готовятся к городскому рок-фестивалю, который пройдет 31 марта. В прошлом году они заняли там первое место. Коллектив разновозрастной. Есть и среднее звено, и старшеклассники. Каждому находится занятие.

Он также провел экскурсию по классу ОБЖ.

– Это не просто велосипед, а тренажер по правилам дорожного движения. Теперь детям проще готовиться к районным и городским соревнованиям «Безопасное колесо». Можно пройти и «восьмерки», и движение по городу, и все этапы соревнований. Есть программный комплекс «Весёлый светофор». Оснащение класса замечательное, – отметил он. – Сложнее детям учиться «оживлять» манекена Гошу (тренажер сердечно-легочной реанимации), он всегда сообщает о полученных травмах, если дети перестарались при оказании ему первой помощи. Зато когда все сделали правильно, он открывает глаза.

С большим вниманием

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на объекте и оценил его готовность. По словам главы региона, правительство края следит за качеством строительства учебных заведений. Иногда стройка затягивается из-за того, что подрядные организации не справляются со своими задачами, не выполняют в срок обязательства. Во Власихе так и произошло. Пришлось искать нового подрядчика.

– Сегодня проект строительства нового школьного корпуса в селе Власиха успешно завершен. Я рад за школу и ребят, которые здесь учатся. Детям созданы прекрасные условия для обучения. Это уже второй объект с начала 2024 года, который мы открываем. В феврале начался учебный процесс в новой школе в селе Повалиха Первомайского района. Министерство образования края и администрация города Барнаула с большим вниманием отнеслись к строительству новых объектов, – отметил Виктор Томенко. – Процесс продолжится и в последующие годы.

О существующей потребности в модернизации школьного образования хорошо знает Президент Владимир Путин – он говорил об этом в Послании Федеральному Собранию 29 февраля. Губернатор заверил, что в Алтайском крае будут решаться масштабные задачи, о которых сказал глава государства: в срок до 2030 года все школы, нуждающиеся в капремонте, преобразятся и модернизируются за счет дополнительных федеральных средств.

Справка

В текущем году в крае в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» ведется строительство 4 школ: в селе Боровиха Первомайского района, в селе Орлово Немецкого национального района, в селе Шарчино Тюменцевского района, в селе Покровка Родинского района.

Кроме того, за счет краевого и муниципального бюджетов строится школа в густонаселенном мик­рорайоне в Барнауле. Также за счет средств краевого бюджета ведется строительство школы в селе Ларичиха Тальменского района.

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Взято отсюда.

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