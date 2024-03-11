Во власихинской школе построили новый корпус

На следующей неделе в селе Власиха на ул. Ракитная откроется новый корпус школы № 98, а это значит, что у детей появятся современные классы информатики, ОБЖ, актовый зал, спортзал, столовая … Сегодня, 11 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на объекте и оценил его готовность.

В эту школу ходит около 1400 детей, причем не только из Власихи, но и из соседнего поселка Октябрьский. В последнее время школа была «перенаселена», часть уроков проводились в приспособленных помещениях: в музее, библиотеке. А теперь ребята смогут заниматься в новых современных классах.

Экскурсию для гостей по новому корпусу провела директор власихинской школы Татьяна Ряполова.

Здесь есть, чем удивить детей и взрослых. В спортивном зале электронное табло. В актовом зале закуплены новые инструменты для вокально-инструментального ансамбля, в котором дети сами пишут музыку и стихи для песен. В кабинете ОБЖ есть велосипед, с помощью которого можно изучать правила дорожного движения.

По словам Виктора Томенко, Правительство края следит за качеством строительства учебных заведений. Иногда процесс строительства новых школ проходит непросто. Строительство затягивается из-за того, что подрядные организации не справляются со своими задачами, не выполняют в срок обязательства. Во Власихе так и произошло. Пришлось искать нового подрядчика.

Сегодня можно говорить, что проект строительства нового школьного корпуса в селе Власиха успешно завершен.

– Я очень рад за школу и ребят, которые учатся в этой школе. Они долго ждали, пока построят этот корпус. Были проблемы с подрядчиком, пришлось его менять. И на сегодняшний день все в полной готовности. Детям созданы прекрасные условия для обучения. Это уже второй объект с начала 2024 года, который мы открываем. В феврале начался учебный процесс в новой школе в селе Повалиха Первомайского района. Министерство образования края и администрация города Барнаула с большим вниманием отнеслись к строительству новых объектов, – отметил Виктор Томенко.

Строительство и ремонт школ в Алтайском крае продолжится и в последующие годы в тех населенных пунктах, где это больше всего востребовано. О существующей потребности в модернизации школьного образования хорошо знает Президент Владимир Владимирович Путин. Он говорил об этом в Послании Федеральному Собранию 29 февраля. В Алтайском крае будут решаться масштабные задачи, о которых сказал глава государства: в срок до 2030 года все школы, нуждающиеся в капремонте, отремонтируют за счёт дополнительных федеральных средств.

Справка «АП»

В текущем году в крае в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» ведется строительство 4 школ:

– в селе Боровиха Первомайского района ведется строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся;

– в селе Орлово Немецкого национального района ведется строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся.

– в селе Шарчино Тюменцевского района продолжается строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся;

– в селе Покровка Родинского района ведется строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Кроме того, за счет краевого и муниципального бюджетов строится школа в густонаселенном микрорайоне г. Барнаула на 550 мест.

Также за счет средств краевого бюджета ведется строительство школы на 360 мест в селе Ларичиха Тальменского район

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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