Во время застолья жительница алтайского села убила мужа ножом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Ельцовского района, которая убила своего мужа.

По данным следствия, днем 14 декабря 2023 года супруги распивали спиртное. В ходе застолья между ними возник конфликт на бытовой почве. Женщина взяла нож и нанесла им своему мужу два удара в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК по Алтайскому краю.

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