Во всех храмах Бийска в праздник Крещения разливают освященную воду

Крестные ходы начнутся в 10:30 от всех храмов города
Сегодня, 19 января, во всех храмах города проходят службы, а население может налить из специальных емкостей воды, которую можно использовать по своему усмотрению.
В 10:30 от всех храмов в Бийске начнется крестный ход до купели возле Бии. Схема крещенского городка у коммунального моста опубликована сотрудниками администрации.
– Обратите внимание, что под буквами “М” и “Ж” обозначены отапливаемые палатки, рядом кухня с горячим чаем. От них проложен путь к купели. В городке работает туалет, – разъяснили там.
Начало освящения воды на Бии 11.30 ч.
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Взято отсюда