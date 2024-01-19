Во всех храмах Бийска в праздник Крещения разливают освященную воду

Крестные ходы начнутся в 10:30 от всех храмов города

Сегодня, 19 января, во всех храмах города проходят службы, а население может налить из специальных емкостей воды, которую можно использовать по своему усмотрению.

В 10:30 от всех храмов в Бийске начнется крестный ход до купели возле Бии. Схема крещенского городка у коммунального моста опубликована сотрудниками администрации.

– Обратите внимание, что под буквами “М” и “Ж” обозначены отапливаемые палатки, рядом кухня с горячим чаем. От них проложен путь к купели. В городке работает туалет, – разъяснили там.

Фото: ТГ-канал Бийск официальный

Начало освящения воды на Бии 11.30 ч.

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Взято отсюда