Во всей Белгородской области ночью 14 марта объявили ракетную опасность

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В Белгородской области в очередной раз объявляли ракетную опасность. В этот раз в регионе она продлилась до раннего утра

Ночью 14 марта на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность. Она продлилась полтора часа, говорится в сообщениях регионального МЧС.

Местных жителей просили при возможности оставаться дома и не выходить, а также не подходить к окнам. Ракетная опасность продлилась с 03.38 до 05.08.

Напомним, что беспилотники ВСУ почти ежедневно атакуют Белгородскую область. Так, 13 марта в Белгороде дроны напали на здание ФСБ и жилой дом, а 12 марта один из БПЛА попал в здание администрации.

Взято отсюда.

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