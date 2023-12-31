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31 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В мире, который меняется с «захватывающей дух скоростью», Германия также должна измениться. Об этом заявил в своем новогоднем обращении канцлер Олаф Шольц, обвинив во всех бедах Россию и ее президента Владимира Путина. Пишет ИА EADaily.

«Мы можем справиться с встречным ветром, — заявил политик, не пояснив, как он намерен сделать это. — Это не умаляет проблем нашего времени».

Вместо этого он попытался довольно туманно обрисовать, как следует вести себя немцам:

«Понимание того, что нужны все — и ведущий научный сотрудник, и медсестра-гериатр, женщина-полицейский и разносчик посылок, пенсионер и молодой стажер — делает нас сильными. Если мы это осознаем, если будем относиться друг к другу с уважением, то нам не придется бояться будущего!»

При этом во всех нынешних проблемах, которые руководство Германии последовательно создавало, Шольц предсказуемо обвинил Россию:

«Как только коронавирус пошел на спад, Россия начала беспощадную войну в центре Европы, — с пафосом заявил Шольц. — Вскоре после этого президент России Владимир Путин перекрыл газовый кран, а осенью произошла жестокая террористическая атака ХАМАС на Израиль. Наш мир стал более турбулентным и суровым. Он меняется с головокружительной скоростью. Вот почему Германия также должна измениться. У некоторых это тоже вызывает недовольство. И я принимаю это близко к сердцу. Но в то же время я знаю: мы в Германии справимся с этим. Потому что любой, кто сегодня ездит на поезде или стоит в пробке перед ветхим мостом, понимает, что наша страна слишком долго использовала накопленные ресурсы. Вот почему мы сейчас инвестируем: в хорошие дороги и железные дороги».

Канцлер также раскритиковал своих политических оппонентов, которые мешают ему проводить «правильный курс»:

«Дискуссии о правильном пути являются частью нашего пути. Борьба за справедливые компромиссы тоже — хотя я мог бы обойтись без некоторых громких дебатов в последние недели и месяцы».



Фото: welt.de

Автор: glavred

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