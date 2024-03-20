Водяной знак: на бийских дорогах в лужах ежедневно тонут десятки автономеров

“Спасать” их уже не имеет смысла, и дешевле – поставить новые

В мастерских Бийска, где занимаются изготовлением номерных знаков на транспортные средства, говорят, что ежегодно в марте увеличивается количество желающих поставить новые знаки.

Самая частая причина – потеря госномера в больших лужах, которые разливаются на одних и тех же улицах города. Объехать их – не всегда представляется возможным, поэтому водители, рискуя заглохнуть в холодной и грязной воде, “идут на таран”.

Лужа. Автомобиль. ул. Социалистическая. Фото: Сергей Кулыгин “БР”

Крепко закрепленные автомобильные знаки – редкость, чаще всего их ставят на стандартные крепления. Выпадают номера как с рамкой, так и без нее. Заметить потерю, конечно же, нельзя. Да и нырять в лужу ради того, чтобы найти скорее всего, уже испорченный госномер, большинство автолюбителей не готовы. Но к вечеру, как только транспорта на улицах города становится меньше, на обочинах дорог выстраивается настоящая ярмарка потерянных госномеров.

ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Практически все знаки искорежены и погнуты – по ним не раз успели проехаться другие автомобили. Забрать их, можно разве что, на память.

ул. Социалистическая. Лужи. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Как пояснили “БР” в мастерских по изготовлению автомобильных госзнаков, новый стандартный номер обойдется владельцу в 1500 рублей. Нестандартный, например, квадратный – 2000 рублей. Если владелец решит сделать номер без триколора, потребуется доплатить еще 500 рублей.

Лужа. Автомобильный номер. Фото: Сергей Кулыгин “БР”

Напомним, что штрафа за саму утерю номера в российском законодательстве не предусмотрено. Но за езду без регистрационного знака ответственность наступает сразу же. Так, при первой остановке инспектором ГИБДД водителя оштрафуют на 500-800 рублей, а при повторной нарушителю грозит штраф 5 тыс. рублей.

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Взято отсюда