Руль. Водитель. Автобус Фото: pixabay.com

Водителя разбудил один из пассажиров. Ему удалось дотянуться до педали тормоза и остановить автобус, после чего водитель очнулся

Пассажир автобуса, следовавшего из Новосибирска в Кемерово, рассказал, что водитель рейса уснул за рулем. Ему пришлось будить мужчину, чтобы не попасть в ДТП, сообщает A42.ru.

Автобус ехал в Кемерово 26 ноября, внутри салона находились 11 студентов из Индии и шестеро россиян. По словам пассажира, он находился на месте рядом с водителем, и на трассе недалеко от поселка Мошково он заметил, что мужчина за рулем заснул.

“[Я] начал будить, кричал, бил по лицу, но он не приходил в сознание. Поборов панику, я взял руль в свои руки и кое-как сумел дотянуться ногой до педали тормоза, потому что был пристегнут, остановил автобус. Водитель очнулся только спустя какое-то время после остановки и как ни в чём не бывало сказал, что готов ехать дальше: с кем, говорит, не бывает, уснул от жары в салоне”, – рассказал пассажир.

На место прибыла полиция, чтобы зафиксировать инцидент: правоохранителей пришлось ждать три часа. Студенты уехали с водителем дальше по маршруту, а остальные пассажиры остались на трассе.

За пассажирами не отправили резервный борт, однако сотрудники ДПС вызвали замерзшим людям такси. Места при этом хватило не всем. Отмечается, что деньги за билет оставшимся на трассе пассажирам вернули.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области водитель фуры уснул за рулем. В результате она влетела в автобус Росгвардии, травмы получили 11 человек.

Взято отсюда