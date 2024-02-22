Водитель барнаульского автобуса отказался везти кинолога с собакой

Мужчина решил сойти с маршрута.

Источник фото: В курсе 22

22 февраля в маршрутке № 47 на остановке Льва Толстого в Барнауле произошел инцидент. Водитель отказался везти пассажирку со служебной собакой, сообщила девушка во «В курсе 22» .

Хозяйка отмечает, что животное было в наморднике и послушно сидело у нее в ногах. Проезд за четвероногого пассажира также оплачивался отдельно.

Однако это не помешало водителю не пускать других пассажиров в салон, говоря, что он никуда не поедет. Со слов девушки, автобус сошел с маршрута и увез ее с собакой к воротам АТКиП.

Взято отсюда.

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