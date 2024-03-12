Водитель без прав врезался в стелу АЗС на Алтае

Мужчину привлекли к административной ответственности

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

35-летний водитель врезался в стелу АЗС и перевернулся в Турочакском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 8 марта около 11:20. Мужчина ехал на Suzuki XL со стороны села Ускуч в направлении села Кебезень, но по пути не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В результате аварии автомобилиста увезли в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Во время разбирательства установили, что у него нет водительских прав. В отношении сельчанина составили административный протокол.

горняк



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