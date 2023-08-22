ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Надо успеть. Где можно искупаться в Барнауле в последние жаркие летние дни
Новости Алтай
БК “Барнаул” стартует в чемпионате российской Суперлиги 7 октября
Новости Алтай
Что за шумиха поднялась вокруг “пропажи” Дмитрия Пескова и куда он делся?
Новости Алтай
Водитель BMW погиб, врезавшись в бензовоз в Алтайском крае
Новости Алтай
Барнаульских депутатов обяжут чтить российский флаг и не оскорблять людей
Новости Алтай
От Луны не отстанем. Как будут продолжаться полеты к спутнику Земли

Коллекция категорий

Бизнес92 News
Здоровье95 News
Новости Алтай533 News
Новости Горняк114 News
Образование99 News
Общество187 News
Объявления68 News
Политика142 News
Спорт126 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Водитель BMW погиб, врезавшись в бензовоз в Алтайском крае

редактор01 mins

Еще двое человек пострадали

Кадр: “Инцидент Барнаул”

Человек погиб, еще двое пострадали при столкновении иномарки и бензовоза возле села Быстрянка Красногорского района Алтайского края, полицейские проводят проверку

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ДТП случилось 22 августа в 09:20 на 404 километре Чуйского тракта. 31-летний водитель BMW 520i ехал в сторону Республики Алтай и при совершении обгона выехал на встречку, где и столкнулся с большегрузом.

В результате водитель BMW скончался на месте ДТП. Два пассажира – женщины 1997 года рождения – с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦГБ Бийска”, – рассказали в ведомстве.

Кадр: "Инцидент Барнаул"

Накануне при столкновении УАЗа и “Тойоты” в Горном Алтае пострадали трое детей и трое взрослых.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News