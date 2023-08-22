Водитель BMW погиб, врезавшись в бензовоз в Алтайском крае

Еще двое человек пострадали

Кадр: “Инцидент Барнаул”

Человек погиб, еще двое пострадали при столкновении иномарки и бензовоза возле села Быстрянка Красногорского района Алтайского края, полицейские проводят проверку

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ДТП случилось 22 августа в 09:20 на 404 километре Чуйского тракта. 31-летний водитель BMW 520i ехал в сторону Республики Алтай и при совершении обгона выехал на встречку, где и столкнулся с большегрузом.

В результате водитель BMW скончался на месте ДТП. Два пассажира – женщины 1997 года рождения – с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦГБ Бийска”, – рассказали в ведомстве.

Кадр: "Инцидент Барнаул"

Накануне при столкновении УАЗа и “Тойоты” в Горном Алтае пострадали трое детей и трое взрослых.

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