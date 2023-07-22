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Водитель погиб при столкновении двух грузовиков на Алтае

редактор01 mins

Авария случилась в селе Манжерок

Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Манжерок Республики Алтай при столкновении двух грузовиков погиб один из водителей, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 21 июля около 10 часов утра, когда 32-летний водитель FAW выехал на встречку и столкнулся с ГАЗ-4109 под управлением 65-летнего местного жителя.

“В результате ДТП водитель ГАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи”, – рассказали в ведомстве.

Фото: МВД по Республике Алтай

По данному факту проводят предварительную проверку.

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