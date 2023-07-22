Водитель погиб при столкновении двух грузовиков на Алтае
Авария случилась в селе Манжерок
Фото: МВД по Республике Алтай
В селе Манжерок Республики Алтай при столкновении двух грузовиков погиб один из водителей, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 21 июля около 10 часов утра, когда 32-летний водитель FAW выехал на встречку и столкнулся с ГАЗ-4109 под управлением 65-летнего местного жителя.
“В результате ДТП водитель ГАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи”, – рассказали в ведомстве.
Фото: МВД по Республике Алтай
По данному факту проводят предварительную проверку.