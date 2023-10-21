Водитель погиб в перевернувшемся автомобиле на алтайской трассе
ДТП. Знак Фото: pexels.com
Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Полученные травмы для водителя оказались смертельными. Обстоятельства аварии выясняются
20 октября в Алтайском крае произошло ДТП недалеко от села Бураново. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погиб водитель.
ДТП случилось около 17.10 на 38-ом км рубцовской трассы. 49-летний мужчина за рулем Toyota Raum не справился с управлением и допустил опрокидывание авто.
Авария возле Бураново Фото: кадр видео “Инцидент Барнаул”
В результате мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Алтайском крае “Лада” залетела под грузовик. 71-летний водитель погиб на месте.
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