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Водитель погиб в перевернувшемся автомобиле на алтайской трассе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Полученные травмы для водителя оказались смертельными. Обстоятельства аварии выясняются

20 октября в Алтайском крае произошло ДТП недалеко от села Бураново. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погиб водитель.

ДТП случилось около 17.10 на 38-ом км рубцовской трассы. 49-летний мужчина за рулем Toyota Raum не справился с управлением и допустил опрокидывание авто.

Водитель погиб в перевернувшемся автомобиле на алтайской трассе

Авария возле Бураново Фото: кадр видео “Инцидент Барнаул”

В результате мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Алтайском крае “Лада” залетела под грузовик. 71-летний водитель погиб на месте.

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