Водитель протаранил пешеходов на “зебре” в Бийске

Сначала автомобилист притормозил, но затем дал по педали газа

Кадр из видео

В Бийске водитель наехал на велосипедистов, переходивших дорогу по “зебре”. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Авария произошла на улице Вали Максимовой. Водитель красного авто увидел двух мальчиков с велосипедами и начал сбавлять скорость. Дети увидели это, пошли по пешеходному переходу, но автомобилист неожиданно ударил по педали газа.

Один школьник успел отскочить, второго машина протаранила. Информации о состоянии пострадавшего нет.

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