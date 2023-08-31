Водитель протаранил пешеходов на “зебре” в Бийске
Сначала автомобилист притормозил, но затем дал по педали газа
Кадр из видео
В Бийске водитель наехал на велосипедистов, переходивших дорогу по “зебре”. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.
Авария произошла на улице Вали Максимовой. Водитель красного авто увидел двух мальчиков с велосипедами и начал сбавлять скорость. Дети увидели это, пошли по пешеходному переходу, но автомобилист неожиданно ударил по педали газа.
Один школьник успел отскочить, второго машина протаранила. Информации о состоянии пострадавшего нет.