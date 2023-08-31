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Водитель протаранил пешеходов на “зебре” в Бийске

ГОРНЯК2201 mins

Сначала автомобилист притормозил, но затем дал по педали газа

Кадр из видео

В Бийске водитель наехал на велосипедистов, переходивших дорогу по “зебре”. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Авария произошла на улице Вали Максимовой. Водитель красного авто увидел двух мальчиков с велосипедами и начал сбавлять скорость. Дети увидели это, пошли по пешеходному переходу, но автомобилист неожиданно ударил по педали газа. 

Один школьник успел отскочить, второго машина протаранила.  Информации о состоянии пострадавшего нет.

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