Водитель сбил не менее 10 человек на тротуаре в Калуге

Мужчина ранее был лишен прав и находился за рулем без них

Фото: amic.ru

Водитель не справился с управлением и наехал группу людей, которая стояла на тротуаре на улице в Калуге. Как сообщает Telegram-канал 112, авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Рылеева — пострадали не менее 10 человек.

По информации “Калуги 24”, пострадали восемь человек, в том числе ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы.

В местном УМВД сообщили, что мужчина 1974 года рождения не справился с управлением и наехал на людей. Водитель был лишен прав и находился за рулем без них. Подробности проясняются.

Источник