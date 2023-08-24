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Водитель сбил не менее 10 человек на тротуаре в Калуге

ГОРНЯК2201 mins

Мужчина ранее был лишен прав и находился за рулем без них

Фото: amic.ru

Водитель не справился с управлением и наехал группу людей, которая стояла на тротуаре на улице в Калуге. Как сообщает Telegram-канал 112, авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Рылеева — пострадали не менее 10 человек.

По информации “Калуги 24”, пострадали восемь человек, в том числе ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы.

В местном УМВД сообщили, что мужчина 1974 года рождения не справился с управлением и наехал на людей. Водитель был лишен прав и находился за рулем без них. Подробности проясняются. 

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