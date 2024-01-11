Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман

Родственники дальнобойщика готовят обращение в Следственный комитет

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В Свердловской области врачи пытаются спасти жизнь 46-летнему дальнобойщику, которого госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с диагнозом “геморрагический инсульт”, пишет E1.ru.

“К медикам мужчина попал очень поздно – спустя шесть с лишним часов. Ему стало плохо прямо за рулем, а сотрудники ГИБДД решили, что он пьян, поэтому оставили его “трезветь” в холодной кабине”, – отмечает издание.

Дальнобойщику стало плохо во время движения, он съехал на обочину и прицепом задел проезжавший мимо самосвал. Водитель самосвала рассказал, что серьезных повреждений его машина не получила, он подошел к дальнобойщику поговорить, но тот не смог сказать ни слова. Тогда он позвонил в службу спасения – 112.

Минут через 15 после звонка приехали экипаж ГИБДД и дорожная служба. Дальнобойщик по-прежнему ни на что не реагировал и не отвечал на вопросы. В итоге перекрывшую часть дороги машину убрали на обочину, а водителя оставили в кабине, решив, что он пьян.

Примерно через три часа дальнобойщику позвонила диспетчер, чтобы узнать, почему он долго находится на одном месте. Ответил сотрудник ГИБДД, который начал выговаривать ей, что предприятие отправило на маршрут пьяного водителя. Тогда диспетчер связалась с другим водителем, который вскоре должен был проехать мимо.

Второй дальнобойщик рассказал изданию, что в кабине грузовика коллега сидел уже практически без признаков жизни.

“Бледный, изо рта даже пара нет. В кабине холод, печка отключена, а на улице -20. Он в одних носках, потрогал ноги – ледяные. Начал тормошить его, он открыл глаза. Взгляд никакой, пустой, отсутствующий”, – вспоминает мужчина.

Полицейские заявили мужчине, что медиков не вызывали, потому что водитель или пьяный, или под действием наркотиков. После этого между дальнобойщиком и правоохранителями произошел словесный конфликт, в ходе которого те пообещали вызвать скорую помощь. Дальнобойщик поверил и поехал дальше.

Как рассказали очевидцы, полицейские так и не вызвали медиков, а просто перетащили водителя в свою машину. И еще несколько часов ждали, когда приедут сотрудники предприятия, которые должны были эвакуировать свою машину. Один из приехавших на помощь ранее работал в МЧС и заметил у коллеги признаки инсульта: перекошенное лицо и обездвиженную правую руку.

Несмотря на это, полицейские продолжили уверять, что водитель “пьян или под солями”. Тогда бывший спасатель сам вызвал скорую помощь. Медики приехали через час: было уже около 18:00, а с момента ДТП прошло шесть часов.

Врачи сразу же определили инсульт. Анализы показали отсутствие в крови алкоголя и каких-то запрещенных веществ.

Родственники дальнобойщика готовят обращение в Следственный комитет. В региональной ГИБДД заявили, что сотрудники ДПС опросили водителей, попавших в ДТП, и они не высказывали жалоб на здоровье.

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