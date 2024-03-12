Водитель Toyota Corolla погибла в лобовом ДТП с RAV4 на алтайской трассе

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Водитель легковушки врезалась в другое авто при обгоне. На месте работали сотрудники МЧС, медики скорой помощи и полицейские

12 марта в Алтайском крае машины лоб в лоб столкнулись на трассе Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась на границе Топчихинского и Калманского районов. 27-летняя женщина на Toyota Corolla со стороны Барнаула ехала в направлении Алейска. На 74-м км дороги при обгоне она выехала на встречку, где столкнулась с Toyota RAV4, которым управлял 61-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Toyota Corolla погибла на месте. Водитель Toyota RAV4 и его 63-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Барнауле иномарка залетела на трамвайные пути на Аванесова. Из-за ДТП оказалось временно затруднено движение трамваев.

Взято отсюда.

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