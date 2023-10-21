Шины Фото: pixabay.com

Водителей призывают быть крайне внимательными на скользких дорогах и успеть вовремя сменить резину. Пешеходам также следует проявлять бдительность и быть заметными в темноте

Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула обратились к автомобилистам в преддверии наступления непогоды.

Водителей просят воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала. В обязательном порядке нужно передвигаться со включенными фарами и не забыть сменить резину.

“ГИБДД города Барнаула советует автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями”, – напомнили в ведомстве.

Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам: стоит обзавестись световозвращающими элементами на верхней одежде или сумках. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

Напомним, на Алтайский край надвигается похолодание со снегом. Днем 23 октября в крае ожидаются дожди. По южным и восточным районам прогнозируют сильные дожди, в отдельных районах переходящие в снег. Также могут быть отложения мокрого снега.

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