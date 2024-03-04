Клава Кока Фото: @klavacoca*

Из райдера стало известно, что за выступление в Москве певица просит 4 млн рублей, а в других городах – 7 млн рублей. В случае форс-мажоров ей должны выплатить 100% гонорара

В Сети опубликовали райдер (список требований к организаторам концертов) певицы Клавы Коки, сообщает “Газета.Ru”.

Так, большая часть требований оказалась вполне стандартна для звезд: VIP-зал в аэропорту, бизнес-класс в самолете с местом у окна, а также номер люкс в гостинице не ниже четырех звезд с обязательным рум-сервисом. Гримерка певицы должна быть светлая и просторная. При этом в ней обязательно должны быть вегетарианские блюда, кофемашина, шоколадки Kinder и розы.

Водители артистки не должны употреблять сильнопахнущие и меняющие сознание вещества, в том числе электронные сигареты и снюс. Помимо этого, им запрещено говорить с исполнительницей, а также комментировать разговоры коллектива.

Отдельно в райдере упомянули и половую принадлежность водителей – управлять машиной, в которой едет Клава Кока, могут только мужчины.

Ранее Клава Кока рассказала о новом этапе в отношениях с возлюбленным. По ее словам, они стараются быть осторожными, чтобы не задеть друг друга.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда