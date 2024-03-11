По словам автомобилистов, объехать этот участок получается не всегда, проезд же по нему часто оборачивается посещением шиномонтажки

Автомобилисты рассказали об участке Бийск – Барнаул, на котором образовались глубокие ямы, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

“Хочу предупредить всех водителей: Зональное, не доезжая село Троицкое, по Бийской трассе дорога как после бомбежки. Стоят знаки дорожные, но от этого не легче. Где ограждения данного участка?” – возмутился один из водителей.

При этом, по его словам, объехать эти ямы, если едет встречный автомобиль, невозможно. В комментариях также отметили, что на этом участке дорога разбита с декабря прошлого года.

Некоторые водители также пожаловались, что пробивают колеса на этом участке.

“На трассе Белокуриха – Барнаул, на участке Троицкого района пробила колесо на яме. На шиномонтаже сказали, не я первая, при мне еще парень приехал”, – рассказала подписчица.

Ранее бийчане просили поставить предупреждающие знаки перед глубокими лужами. Приход весны вместе с потеплением принес в город и проблемы с движением.

Взято отсюда