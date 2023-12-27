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Водителям подсказали необычные способы использования носков

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27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Водителям рассказали, зачем нужно хранить теплые носки в автомобиле в зимний период. О необычных способах применения носков рассказал портал «Белновости».

Как сообщили в источнике, теплые носки помогут держать ноги в тепле. Они пригодятся в тех ситуациях, когда водителю или пассажиру нужно долго находиться в машине. Также носки можно надеть на ботинки, когда нужно вытолкать застрявший автомобиль, чтобы не поскользнуться.

Еще в источнике отметили, что носки помогут избежать примерзания дворников. Нательное белье можно использовать в качестве чехла: надеть их на стеклоочистители, чтобы те не примерзли к лобовому стеклу. Кроме того, носки могут предотвратить запотевание стекол. Если наполнить их солью и оставить в салоне, то влажность воздуха уменьшится. Таким образом, стекло не покроется конденсатом. Пишет МК.

ФОТО: FREEPIK.COM

Автор: glavred

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