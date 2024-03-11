Водителям рассказали, какие камеры могут перестать фиксировать нарушения ПДД

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11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. С каждым месяцем в городах и на трассах становится все больше камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, однако уже с 1 сентября 2024 года часть устройств может быть признана вне закона.

Дело в том, что с осени вступят в силу новые правила установки комплексов. Муниципалитеты же бьют тревогу по поводу того, что некоторые камеры придется просто отключить.

Причина в том, что они не соответствуют регламентам, которые планирует принять Минтранс.

По словам замдиректора ГКУ «Тулаавтодор» Анны Седовой, речь идет о передвижных устройствах. Поправки в ГОСТ предполагают, что камера должна делать коллаж из фотографий машины водителя, который нарушает ПДД. В ряде случаев могут возникнуть проблемы.

Невозможность расширения доказательственной базы несоблюдения ПДД пока не является нарушением, сейчас стандарт носит только рекомендательный характер.

Также Минтранс рассматривает запрет на установку камер на скорость на расстоянии друг от друга меньше 1 км в пределах населенного пункта, за городом – 5 км, как передает «А теперь внимание!» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Автор: glavred

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