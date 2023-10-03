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Водоканал досрочно закончил работы в Индустриальном районе Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Уже начали процесс подачи воды потребителям

Кадр из видео

Сотрудники барнаульского водоканала досрочно завершили работы на участке водопровода в Индустриальном районе Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что проведенные работы позволят заметно снизить риск возникновения повреждений, и, соответственно, и внеплановых отключений воды. 

В настоящий момент начали процесс подачи ресурса потребителям. По имеющимся вопросам можно обращаться в диспетчерскую водоканала, СГК или районных администраций.

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