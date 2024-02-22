Водоканал в смартфоне. Оплачивай счета за воду и передавай показания счетчиков онлайн

Это можно сделать в мобильном приложении “РВК.Услуги”

Смартфон. Приложение / Фото: “Росводоканал Барнаул”

Водоканал напоминает жителям Барнаула о том, что они могут скачать мобильное приложение “РВК.Услуги” и выполнять различные операции, связанные с водоснабжением и оплатой услуг, не выходя из дома.

Какие операции можно совершать через приложение?

“РВК.Услуги” позволяет:

передавать показания счетчиков;

оплачивать счета по квитанциям;

заказывать услуги по обслуживанию домов;

получать актуальную информацию о состоянии счета и т.д.

К одной учетной записи можно привязать сразу несколько лицевых счетов. По каждому из них будет отображена история платежей и данные показаний счетчиков.

А если возникнет задолженность, приложение оповестит об этом.

Где скачать “РВК.Услуги”?

Приложение доступно для бесплатного скачивания в Google Play* и App Store* по запросу “Росводоканал” или по ссылкам на официальном сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru*.

“РВК.Услуги” значительно экономит время абонентов и гарантирует безопасность их личных данных.

* Google Play (Гугл Плей”); App Store (“Эпп Стор”); barnaul.rosvodokanal.ru (“барнаул.роводоканал.ру”).

ООО “Барнаульский Водоканал”

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