Водоканал в смартфоне. Оплачивай счета за воду и передавай показания счетчиков онлайн

Это можно сделать в мобильном приложении “РВК.Услуги”
Смартфон. Приложение / Фото: “Росводоканал Барнаул”
Водоканал напоминает жителям Барнаула о том, что они могут скачать мобильное приложение “РВК.Услуги” и выполнять различные операции, связанные с водоснабжением и оплатой услуг, не выходя из дома.
Какие операции можно совершать через приложение?
“РВК.Услуги” позволяет:
- передавать показания счетчиков;
- оплачивать счета по квитанциям;
- заказывать услуги по обслуживанию домов;
- получать актуальную информацию о состоянии счета и т.д.
К одной учетной записи можно привязать сразу несколько лицевых счетов. По каждому из них будет отображена история платежей и данные показаний счетчиков.
А если возникнет задолженность, приложение оповестит об этом.
Где скачать “РВК.Услуги”?
Приложение доступно для бесплатного скачивания в Google Play* и App Store* по запросу “Росводоканал” или по ссылкам на официальном сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru*.
“РВК.Услуги” значительно экономит время абонентов и гарантирует безопасность их личных данных.
* Google Play (Гугл Плей”); App Store (“Эпп Стор”); barnaul.rosvodokanal.ru (“барнаул.роводоканал.ру”).
ООО “Барнаульский Водоканал”
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